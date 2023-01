Pharmacologie - BP préparateur en Pharmacie 4e édition

Plus de 75 fiches mémos indispensables pour la préparation de l'épreuve U31 "Sciences pharmaceutiques". Les grandes notions de pharmacologie La liste des médicaments ainsi que des thérapies ciblées (dont les anticancéreux) L'index des médicaments mis à jour, permet une optimisation de la lecture ainsi qu'une accessibilité facilité Et aussi dans chaque mémo : - la description du médicament, - DCI (dénomination commune internationale) et nom commercial ; - les principales indications thérapeutiques ; - les contre-indications absolues ; - les interactions médicamenteuses à éviter ; - des conseils pratiques. Des fiches claires et synthétiques pour aller à l'essentiel, le tout dans un format poche pratique pour pouvoir l'emporter partout ! Un ouvrage plébiscité par les étudiants et qui devient un ouvrage de référence au fil des ans