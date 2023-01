Jason et la Toison d'Or (nouvelle édition). Ne2023

DECOUVREZ L'EXTRAORDINAIRE EPOPEE DE JASON... TOUT EN BD ! Pour récupérer le trône de son père, Jason a promis d'aller chercher la Toison d'Or, une peau de bélier magique cachée à l'autre bout du monde. D'innombrables dangers le guettent mais il peut compter sur des alliés de choix : toute une armée de demi-dieux, un bateau enchanté, un puissant devin... Et surtout Médée la belle magicienne, la fi lle d'AEétès, son pire ennemi. Embarquez à bord de l'Argo avec l'un des plus glorieux héros de la mythologie grecque pour vivre une aventure épique et mythique !