Rwanda 1994. Quand l'histoire s'écrit à la machette

Un génocide touche et tache toute l'humanité, dit Esther Mujawayo, rescapée de la nuit rwandaise. Comment pourrait-il en être autrement alors que le massacre des Tutsi est enclenché sous les yeux d'une force de maintien de la paix des Nations unies ! Et que les responsabilités de ce désastre sont nombreuses. Les stigmates de 1994 ne disparaitront pas de sitôt dans les brumes de l'Histoire. . . L'association Ibuka Mémoire et Justice y veille. Perpétuer le souvenir des victimes, lutter contre l'impunité, combattre les propos révisionnistes, voilà ses missions. Avec son exposition sur les 100 jours du génocide, elle s'adresse aussi aux jeunes, essaie de les sensibiliser, de les conscientiser. Ce recueil s'inscrit dans cette démarche.