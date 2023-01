L'Enfer en bouteille (nouvelle édition)

Seuls survivants d'un naufrage, un frère et une soeur échouent sur une île isolée ; la tentation de Saint-Antoine se rejoue à travers les malheurs d'un abbé bienveillant ; au soir de sa vie, un masseur aveugle et avaricieux cache sa fortune d'une étrange façon ; une jeune fille et son frère handicapé tentent de survivre sans ressources dans le Japon d'avant-guerre. Quatre nouvelles composent ce recueil où l'on retrouve l'érotisme, l'élégance et l'humour très noir de Suehiro Maruo, ainsi que les obsessions pour le surréalisme ou l'expressionnisme allemand de celui qu'on qualifie à juste titre de maître du genre ero-guro (érotico-grotesque).