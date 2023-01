Rivalités Tome 2 : Rendez-vous clandestins

Abusée par un beau parleur, lady Carys a naïvement cédé à ses avances, mais c'est une autre qu'il a épousée. Pourtant, la crapule ne s'est pas arrêtée là et la fait chanter en échange de son silence. Dégoûtée des hommes, Carys a juré de ne jamais se marier. Le jour où Tristan Montgomery apprend son secret, elle panique. Après tout, leurs familles sont rivales et il est son meilleur ennemi depuis toujours. Va-t-il ruiner sa réputation par pure malice ? Contre toute attente, il se montre compatissant et tente de la convaincre que les relations charnelles peuvent être délicieuses. Carys lui lance alors un défi : à lui de le lui prouver ! Or, sous les airs froids et sévères de cet homme, elle va découvrir que, parfois, le feu couve sous la glace...