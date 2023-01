Statistique et probabilités - 7e éd.. Cours et exercices corrigés

Cet ouvrage présente de façon claire et pédagogique les principaux outils de la statistique et des probabilités. Chaque chapitre s'organise en quatre temps forts : - une introduction présentant la problématique abordée, assortie d'objectifs de connaissances et des notions à maîtriser ; - un cours proposant de nombreux théorèmes, applications et définitions ; - une page "L'essentiel", mentionnant les points clés à retenir dans chaque chapitre ; - des exercices de difficulté progressive et leurs corrigés détaillés. Avec, en fin d'ouvrage, les principales tables statistiques et un index des notions clés.