Gigantosaurus : Bill et le fossé. GS-CP Niveau 1

C'est l'heure du bain dans les geysers, mais Bill a peur de tout. Il n'a qu'une envie : rentrer ! Quand un tremblement de pierre se déclenche, il ne se fait pas prier, et il embarque ses amis pour rentrer vite chez eux. Manque de pot, la terre s'est ouverte et une crevasse est apparue sur le chemin du retour. Mazu élabore divers plan pour traverser la faille (catapulte, pont de lianes, etc.) mais Bill a toujours trop peur pour passer le gouffre. Ne restent plus que lui et Tiny du mauvais côté. C'est à ce moment que Giganto arrive pour son propre bain quotidien. Aaah ! Bill a encore plus peur de Giganto que du vide ! Bill va découvrir que, pour aider Tiny, il est capable de surmonter sa peur.