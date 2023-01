Tout savoir sur le trouble de l'oralité alimentaire

Pour une meilleure compréhension des troubles de l'oralité alimentaire Votre enfant ne mange qu'un petit nombre d'aliments ? Les repas sont des moments difficiles autant pour lui que pour vous ? Certaines textures lui provoquent des haut-le-coeur ou des vomissements ? Les troubles de l'oralité alimentaire sont une hypersensibilité aux odeurs, goûts et textures, entraînant souvent un refus de l'enfant de s'alimenter. Ils touchent 1 enfant sur 4 et sont parfois difficiles à diagnostiquer et très souvent mal accompagnés. Ce livre a pour vocation de lever les mystères qui entourent les troubles de l'oralité alimentaire et améliorer le quotidien des enfants qui en souffrent. Par le biais du jeu, de la créativité et de la curiosité, des conseils bienveillants vous seront transmis pour partir à l'aventure et leur faire découvrir un monde sensoriel. A retrouver à l'intérieur : - Que sont les troubles de l'oralité alimentaire ? - Quelles sont les démarches pour être pris en charge ? - Des conseil pour trouver des professionnels de santé diplômés - Des témoignages d'experts et de parents - Des activités pour faire découvrir tout en douceur les aliments à son enfant