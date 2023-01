Mon corps à moi !

" Ton corps est ton meilleur ami, c'est lui qui te porte et tu peux tout faire avec lui : il faut le respecter et en prendre soin. " A travers des messages à hauteur d'enfant mais puissants, il célèbre la diversité des êtres humains : des arcs-en-ciel de couleurs, des corps de toutes les formes pour semer des graines de tolérance et de vivre ensemble. Il évoque aussi clairement et simplement la question du consentement. Un formidable album pour parler du corps aux tout petits !