Honey Blood Tome 2

Harcelée et humiliée, Naerim est la souffre-douleur de sa classe. Peu à peu, elle s'est repliée sur elle-même et est devenue solitaire, supportant son sort en souffrant en silence. Jusqu'au jour où sa vie bascule lorsqu'elle fait la connaissance d'un jeune homme qui a une particularité : c'est un vampire. Il est très beau et cerise sur le gâteau : elle peut le contrôler et il lui est dévoué corps et âme...