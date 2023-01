Histoire des idées sociologiques - Tome 1 - 5e éd.. Des origines à Weber

Cet ouvrage, désormais un classique, permet de découvrir les auteurs et les textes fondateurs de la sociologie qui ne s'affirme comme discipline constituée et autonome qu'à la fin du XIXe siècle. Il est d'abord consacré à la façon dont le " vivre ensemble " a été analysé par les penseurs et philosophes de l'Antiquité jusqu'au siècle des Lumières. Il analyse ensuite l'émergence de la thématique socialiste et des différentes écoles sociologiques qui se développent au XIXe siècle. Enfin, il présente deux auteurs majeurs : Emile Durkheim et Max Weber. La présente édition a été mise à jour et revue, compte tenu notamment des avancées historiographiques récentes. Une suite chronologique et thématique est proposée dans l'ouvrage du même auteur intitulé : Histoire des idées sociologiques. De Parsons aux contemporains.