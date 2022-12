Rahan intégrale noir et blanc Tome 5

L'intégrale en 5 volumes de 600 pages chacun des aventures de Rahan par Roger Lécureux et André Chéret. Des classiques éternels dans leur version noir et blanc, permettant d'apprécier au mieux le dessin dynamique et exceptionnel de Chéret. Un chef d'oeuvre de la bande dessinée française dans une édition d'exception.