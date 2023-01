X-Cellent T01 : Nouveau sang, nouveau monde

On connaissait X-Statix, l'équipe mutante adorée des foules et dont le casting changeait régulièrement, tant le taux de mortalité de ses membres était élevé. Aujourd'hui, une nouvelle escouade prend le relais, encore plus dynamique, populaire et sacrifiable que la précédente. Bienvenue aux X-Cellent ! La série X-Force de Peter Milligan et Mike Allred, vite rebaptisée sous le nom d'X-Statix, fait partie d'une des oeuvres les plus cultes des dernières décennies dans la sphère mutante, grâce à un humour omniprésent et à une critique acerbe de la société de divertissement. Le tandem artistique remet le couvert : ça tombe bien, nous rééditons l'intégralité de la série d'origine dans un MARVEL OMNIBUS à ne pas manquer !