Si la naïveté n'est pas l'imbécilité, elle demeure une qualité ambivalente, tantôt louée comme le signe de l'innocence, tantôt ridiculisée comme marquée au coin de la bêtise. La naïveté peut être feinte et s'oppose alors à la doxa qu'elle combat et dépasse. Plus qu'une ignorance - réelle ou simulée - la naïveté apparaît comme une façon d'être au monde, un éthos. Cet ouvrage a pour but de jeter les bases d'une histoire de la naïveté à travers les textes en mettant plus particulièrement l'accent sur son ambivalence comme figure de la vie morale et politique, et modèle esthétique. La naïveté est abordée sous différentes latitudes et à différentes époques, de l'Antiquité au XXe siècle. Les littératures d'expression française, anglaise, américaine, italienne, allemande, tchèque, russe, sont représentées. La poésie, la musique et les arts visuels apportent également un éclairage sur les enjeux esthétiques et éthiques de la notion.