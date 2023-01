Star Wars - Bounty Hunters T04 : Crimson Reign

Après les évènements de War of the Bounty Hunters, l'Aube Ecarlate entraîne la galaxie dans le chaos pour déstabiliser l'Empire. C'est dans ce contexte explosif que T'onga réunit autour d'elle une incroyable équipe de chasseurs de primes pour réaliser une mission quasi impossible. Mais pour mener à bien leur quête pleine de violence, les mercenaires vont tout d'abord commencer par une mission de sauvetage... Ethan Sacks (Halcyon Legacy, Galaxy's Edge) poursuit sa grande saga sur les personnages secondaires de l'univers Star Wars. Les chasseurs de primes inventés pour l'occasion, ou découverts dans L'Empire Contre-attaque, sont des anti-héros à qui il peut tout arriver, ce qui donne lieu à des histoires pleines de rebondissements et de trahisons.