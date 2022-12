Chillin' Life in a Different World Tome 7

Afin de sauver l'ancien Roi Démon Gozaru d'une blessure fatale, Furio décide d'utiliser le même sort de manipulation temporelle qu'il avait lancé sur Lys. Alors que la voix d'une déesse lui parvient pour l'avertir de ne pas employer ce pouvoir dépassant les capacités humaines, Furio ne pense qu'au sourire de ses amis et aux jours paisibles à venir avec eux. Quelque temps plus tard, Furio et Lys ouvrent enfin leur propre boutique. Mais hors de leur petit paradis empli de joie, la guerre entre les démons et les humains gagne en intensité... La boutique, née du voeu sincère de Furio d'unir les humains et les démons, suffira-t-elle face à des années de ressentiment et de conflits entre les deux espèces ?