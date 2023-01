Les Secrets de la Shakti. The Transformative Power of the Goddesses of Yoga

Comment s'ouvrir à l'éveil spirituel et connaître l'abondance et la liberté intérieure ? Sally Kempton vous propose de contacter votre énergie et puissance féminine. Elle vous invite à vous connecter au panthéon des divinités hindoues pour monter en vibration en irradier. Entrez en contact avec Kali, qui apporte la force, l'amour féroce et la liberté indomptée ; Lakshmi, qui confère prospérité et beauté? ; Saraswati, pour la clarté de la communication et l'intuition? ; Radha, qui porte l'énergie divine du désir spirituel ; Bhuvaneshvari, qui crée l'espace pour la transformation sacrée? ; et Parvati, pour éveiller la créativité et la capacité d'aimer.? Grâce aux nombreuses méditations, visualisations, mantras et enseignements, ce livre est un trésor qui vous permet d'honorer votre part sacrée et divine dans tous les aspects de votre vie.