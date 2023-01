Lorsqu'il pleut à l'intérieur

Une histoire pleine de poésie qui, à travers l'opposition du soleil et de la pluie, traite métaphoriquement du thème de la solitude. Heureusement, la solidarité est source d'espoir. Agou a un grand ami. Les deux semblent inséparables, pourtant un jour Agou se retrouve seul. De sa tristesse naît un nuage qui le suit partout et le couvre de pluie. Il pleut à chaque instant du jour et de la nuit : c'est ce qui arrive lorsqu'il pleut sur ton coeur. Et quand il ne pleut que pour toi, il est facile d'oublier le soleil...