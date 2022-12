Imitation Tome 2

Avec son girls band Tea Party, Lee Maha rêve de se faire une place dans le monde des célébrités. Un univers impitoyable, et elle va vite le découvrir... En imitant une chanteuse très populaire, elle espère atteindre les sommets. Accusée de plagiat sur les réseaux sociaux, la réputation de Lee Maha se ternit. Presque tout le monde semble la détester, et notamment le ténébreux et sexy membre d'un boys band à succès dont elle n'arrête pas de croiser la route...