Arielle Queen - Intégral 1. Le coeur de rubis

Arielle Queen, une jeune orpheline, vit avec son oncle dans une petite ville nommée Belle-de-Jour, où, la nuit, deux groupes de démons s'affrontent : les elfes noirs et les alters. Possédée par un alter, Arielle peut s'approprier, grâce à un médaillon, l'apparence et les pouvoirs du double maléfique qui vit en elle. Ce pendentif fait d'elle l'un des deux élus évoqués dans une prophétie ancienne. Selon cette dernière, les élus vaincront un jour les elfes noirs et les alters, puis se rendront dans l'Helheim, la citadelle du royaume des morts, pour y affronter les dieux du mal. Amour, pièges, trahisons, combats, voilà ce qui attend Arielle Queen, qui partira à la recherche du second élu : un jeune garçon qui, comme elle, descend d'une longue lignée de guerriers. Aidée par son fidèle animalter, Arielle Queen combattra les forces du mal pour notre salut... à tous.