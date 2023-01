Nos sexualites [ned

Nos sexualités, 4e édition, est un ouvrage pédagogique de niveau universitaire qui s'adresse aux personnes inscrites au cégep et à l'université, mais aussi à toute personne qui aspire à davantage de connaissances en matière de sexualité. Les grands enjeux sexuels de l'heure y sont abordés selon une approche biopsychosociale, ainsi que les sujets fondamentaux comme l'anatomie et la physiologie, les réactions sexuelles, les identités de genres et les rôles de genre, l'amour, le consentement, les comportements sexuels, le commerce du sexe, la contraception et bien d'autres. Les encadrés, figures, tableaux, ainsi que les mots-clés définis en bas de page permettent d'approfondir la matière. Les questions d'analyse critique aident le lecteur à se positionner face aux enjeux contemporains et à des sujets en constante évolution.