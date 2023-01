Petits plats pour bébé

Adieu les petits pots industriels, vive les plats faits maison ! Purées, compotes, soupes, gratins, flans... Découvrez plus de 130 recettes simples et équilibrées qui régaleront bébé de ses 6 mois jusqu'à ses 3 ans ! Ces petits plats salés et sucrés respectent l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des toutpetits, tout en les éveillant au goût des aliments.