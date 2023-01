ID Reflex' Facebook

Avec plus de 35 millions de personnes qui utilisent Facebook en France chaque mois, ce réseau social reste encore aujourd'hui un incontournable dans les stratégies marketing des entreprises. La maîtrise des différents usages propres à l'animation communautaire est essentielle pour une communication efficace et ciblée. Ce dépliant pratique vous aidera à approfondir les spécificités et les fonctionnalités avancées de Facebook afin de vous y positionner comme un professionnel. Ce dépliant synthétique vous donnera toutes les clés pour maîtriser l'un des réseaux les plus importants du web. Avec plus de 35 millions de personnes qui utilisent Facebook en France chaque mois, ce réseau social reste encore aujourd'hui un incontournable dans les stratégies marketing des entreprises. La maîtrise des différents usages propres à l'animation communautaire est essentielle pour une communication efficace et ciblée. Ce dépliant pratique vous aidera à approfondir les spécificités et les fonctionnalités avancées de Facebook afin de vous y positionner comme un professionnel.