Isekai Gourmets Tome 3

Voici l'histoire d'un groupe d'aventuriers voyageant à la recherche d'un trésor et d'une étrange nappe enchantée faisant apparaître de la nourriture. Sauf que la nourriture en question vient de notre époque moderne ! Et voilà que se retrouvent invoqués un pot de glace vanille et des bonbons à la limonade ! Avec le goût de ces mets divins, nos aventuriers ne sont pas au bout de leurs surprises !