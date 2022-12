Bangkok. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Mégalopole hyperactive où l'on se perd avec plaisir ! Au programme : sillonner la ville sur le Choa Phraya, découvrir les temples Wat Pho et Wat Phra Kaeo, prendre de la hauteur sur les rooftops du quartier de Sukhumvit, sans oublier de déguster des fruits (ou des insectes ! ) dans les rues animées de la ville. Dans Le Routard Bangkok, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se faire photographier devant les pieds du Bouddha couché du Wat Pho ; déguster de vilaines bébêtes du genre scorpions, mygales et autres insectes...), des visites (grimper au sommet de la tour MahaNakhon ; s'émerveiller devant les dernières maisons thaïes en teck en visitant la maison de Jim Thompson...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Bangkok hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.