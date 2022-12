Succubus & Hitman Tome 1

Pourquoi ai-je été tué... puis ramené à la vie ? La quête de vengeance d'un homme va amener l'enfer sur Terre dans cette série d'action sombre. Shôya Gamô, un lycéen, est mort... Enfin, plus ou moins. Le véritable Shôya Gamô a quitté son enveloppe charnelle, mais son corps, lui, vit toujours. Il est habité par l'âme d'un autre garçon, qui a fait un pacte avec un succube prénommé Armelina ! En échange de ses services en tant que tueur à gages, elle l'aide à traquer ceux qui ont brutalement assassiné toute sa famille. Le chemin est long et dangereux, mais Shôya n'a plus rien à perdre... Pas même son âme. Un déluge d'interdits qui vous fera tourner la tête ! Une série mêlant démons, surnaturel & gunfights !