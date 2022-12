Failure frame Tome 5

Leur objectif : le repaire de la Sorcière des Tabous... Grâce aux instructions de la Déesse, les anciens camarades de Tôka gagnent progressivement en puissance. Parmi eux, Kirihara, Oyamada et Yasu sont de plus en plus arrogants et ivres de pouvoir. Mais la "remplaçante de la Déesse" saura les remettre à leur juste place... De son côté, Tôka a vaincu le plus puissant des humains et s'aventure vers le Nid des Monstres aux Yeux Dorés en compagnie de Seras, afin de dénicher la Sorcière des Tabous. "Je ne suis pas un héros oeuvrant pour le bien. Me qualifier de démon serait même plus approprié."