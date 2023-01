Les mots de l'Antiquité après l'Antiquité

Que devient l'Antiquité après l'Antiquité ? Sans cesse revisitée, elle inspire artistes et auteurs de BD, elle est portée à l'écran et interrogée à l'aune de l'écologie ou du multiculturalisme. Découvrir les mots de la réception de l'Antiquité, c'est sonder le passé au présent. Des Derniers jours de Pompéi publiés par Bulwer-Lytton en 1834 aux bandes dessinées (Murena), séries télévisées (Rome) ou jeux vidéo contemporains (Assassin's Creed : Odyssey), l'Antiquité ne cesse de nous parler. Explorer les formes de réception de l'Antiquité consiste à analyser les mille et une manières de réinvestir le passé grec, romain, mais aussi égyptien ou phénicien, dans un va-et-vient entre Antiquité(s) et présents multiples. A travers un florilège large et varié d'entrées, ce livre illustre la richesse des perspectives ouvertes par les études de réception, à la croisée des époques, des espaces et des disciplines. Loin d'ériger l'Antiquité en indépassable modèle, il s'agit au contraire de proposer une approche vivante et critique d'une Antiquité dynamique.