Un ouvrage pratique rédigé par des "experts" de la simulation, s'adressant à un large spectre de professions paramédicales dans le cadre de la formation à la simulation (cadre de santé, formateur en simulation IFSI, IFAS ...) dans les écoles et les établissements de santé (CHU, cliniques...) en formation initiale comme en formation continue professionnelle. Dans cet ouvrage : - Des renvois numériques (QR Codes / foucherconnect) vers des ressources en ligne : vidéos, podcasts... des contenus multimédias accessibles dès le sommaire. - De nombreux types de simulation et outils (classification et sémantique des types de simulation, humaine, synthétique, numérique, hybride, pleine échelle...) - La structure détaillée d'une séance de simulation (briefing, débriefing, scénario...) - Un point sur la place de la simulation dans les référentiels pédagogiques (contexte réglementaire, référentiels, ingénierie pédagogique) - Les modalités de mise en place des formations par simulation (présentiel, elearning, blended learning...) - Un point sur l'avenir de la simulation en santé et innovation