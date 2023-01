LILO ET STITCH - Mon histoire du soir - L'histoire du film - Disney

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Lilo et Stitch. Dès 2 ans. Histoire : Lilo est une petite fille de 6 ans au caractère bien trempé. Un jour, la fillette décide d'adopter un animal de compagnie et choisit Stitch, une étrange bête bleue. Elle ignore que son nouvel ami est en réalité un extraterrestre... Et bientôt, d'autres créatures débarquent sur Terre, bien déterminées à ramener Stitch sur la planète Turo.