Désert de dunes, mer turquoise, forts, ruines d'anciennes cités sur la route de l'encens, oasis et Wadi (la merveille naturelle du pays, des oasis nichés dans des canyons profonds) ... Oman est un pays attachant et éblouissant. De Mascate à Sour, de Sour à Salalah, du littoral vers les massifs montagneux du Hajjar, sans oublier la péninsule de Musandam face au détroit d'Ormuz, c'est une découverte exhaustive du pays que nous proposons. Ce tout nouveau guide a été écrit par Cyril Piaia, Français établi depuis plus de 11 ans en Oman et qui est un passionné de son pays d'adoption qu'il connait comme sa poche et Hervé Kerros, auteur de plusieurs guides Evasion, grand voyageur et grand randonneur. Vous y trouverez toutes les infos détaillées pour organiser votre circuit, vos randonnées vos activités et découvrir le pays dans toute son authenticité. - Les meilleurs circuits de 1 à 2 semaines pour découvrir tous les sites incontournables. - Toutes les infos pour organiser au mieux votre séjour : location de voiture avec chauffeur, budget, étapes, hébergement, activités ... - Hôtels haut de gamme ou hébergement en tentes, restaurants, les souqs les plus authentiques : nos meilleures adresses pour séjourner et pour goûter les spécialités locales... - Les balades secrètes, coups de coeur et randonnées pour découvrir les paysages les plus spectaculaires d'Oman (désert des Wahiba, grand canyon du Jebel Sham) ou pour s'immerger dans la culture locale : bivouac dans le désert, observation de la ponte des tortues, tout savoir sur l'arbre à encens - la richesse séculaire du pays -, assister à une représentation à l'opéra de Mascate, le seul opéra de la péninsule arabique ... - Et bien sûr, toutes les activités pour profiter de votre voyage : les meilleurs spots pour observer la faune ou faire de la plongée, les prestataires pour découvrir le pays en toute sérénité, les randonnées à ne pas manquer que vous soyez marcheur occasionnel ou aguerri. - Les enfants adoreront : les baignades dans les spectaculaires wadis, les camps dans le désert, le shopping dans les souqs. Un guide pratique, illustré, complet avec des cartes détaillées. Préparez votre voyage en Oman sur www. guide-evasion. fr