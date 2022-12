Sociologie. Théorie et analyse, 3e édition

Ce manuel de sociologie pre?sente les the?ories, les concepts et les me?thodes empiriques que la discipline a forge?s au cours de son histoire. Il s'attache e?galement a? montrer concre?tement comment, mis a? l'e?preuve des faits, ils ont contribue? a? l'explication des phe?nome?nes sociaux et a? la compre?hension des conduites individuelles. Cette troisie?me e?dition, augmente?e, actualise toutes les donne?es et pre?sente les de?veloppements les plus re?cents de la recherche sociologique. Elle comprend e?galement un nouveau chapitre consacre? a? la sociologie des proble?mes environnementaux. L'ouvrage s'adresse aux e?tudiants de licence et de master des faculte?s de sciences humaines et sociales, des Instituts d'E?tudes Politiques et a? ceux de classes pre?paratoires aux grandes e?coles.