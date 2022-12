La dernière onde Tome 5 : La warder. Edition

4633. ERE ACTUELLE. Ces six dernières années ont entraîné des répercussions sur nous tous depuis la disparition de la Firath. Avec l'absence de Maître Darrian et la montée au pouvoir de Luzan, la Sphère a changé. L'académie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'est plus celle que j'ai connue. Et il ne se passe pas un jour sans que je la regrette. Les Bleus et moi nous essayons de découvrir ce que les Gouffreurs préparent afin de protéger les élèves de leur influence. Entretemps, Nate vagabonde de pays en pays. Il parcourt le monde pour trouver un moyen de secourir son âme soeur et affronte tous les dangers qu'il croise sur son chemin pour y parvenir. Tout le monde essaie de tenir bon. Car nous avons espoir de la revoir. Xenia reviendra, plus forte que jamais. La Firath renaîtra de ses cendres. Son feu sera la lumière qui nous guidera et nous aidera à affronter la dernière Onde. Dernier tome de la série La dernière Onde.