L'Avalanche

Claire est championne d'Europe junior de ski alpin. Témoin d'une avalanche, elle porte secours à un scout emporté par la neige. Cette rencontre marque le début d'une grande amitié avec Pierre, le chef de la patrouille du Bison, et Augustin, le chef de troupe. Dans l'ambiance survoltée des Jeux olympiques, ils vont affronter de nombreuses épreuves, sportives, familiales et personnelles. Ensemble, ils vont découvrir l'importance de la foi et du don de soi. Un roman qui mène vers les sommets de l'espérance.