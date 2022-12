Biologie cellulaire. Nouveaux exercices corrigés et commentés

La collection PASS - Licence santé propose des outils indispensables pour évaluer ses connaissances et son degré de compréhension des cours pour toutes les nouvelles matières de la PASS et de la LAS : - Préparer les épreuves du nouveau concours ; - Réviser régulièrement les notions fondamentales du cours et évaluer ses connaissances ; - Compléter et améliorer ses révisions grâce à des entraînements complets. L'objectif de cet ouvrage est de proposer des exercices permettant d'ancrer des notions fondamentales de Biologie cellulaire. Il vise aussi à les entrainer à la méthode travaillée en présentiel au cours des enseignements dirigés, afin qu'ils comprennent les principes et les objectifs de la démarche expérimentale. Pour cela, l'ouvrage propose deux types d'exercices sous forme de QCM : des schémas non légendés et desquestions basées sur des problèmes expérimentaux.