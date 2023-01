JO 2024 : Participer ou gagner ? Comment le sport français doit faire sa révolution ? Le journaliste Ludovic Mauchien s'interroge sur le modèle du sport de haut niveau français et les défis à relever pour briller aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. C'est la première enquête exclusive et approfondie sur l'organisation du sport de haut niveau en France. Regroupant les témoignages de nombreuses personnalités incontournables du sport français, Ludovic Mauchien propose une réflexion ouverte sur le système actuel de performance, en présentant ses forces et ses faiblesses. Passer du Top 10 au Top 5 Depuis 30 ans, la France est présente dans le Top 10 du classement des nations aux Jeux Olympiques. Comment accrocher le Top 5, mieux, le Top 3 ? Mission impossible ? Non ! La Grande-Bretagne, d'un profil similaire à la France en termes de population et de développement économique, y est parvenue.