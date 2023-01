Hôtel Étrange, 5 et 6 : L’île du Kikrachtou - compilation tomes 5 et 6

La nouvelle édition des tomes 5 et 6 dans la collection Les Petits Sarbac' ! L'Hôtel Etrange est une petite pension de famille dont les habitants hibernent tranquillement en attendant le retour du printemps. Nos hôtes sont des personnages très attachants : Marrietta est une petite fille douce d'humeur égale et organisatrice hors pair ; M. Léclair, le gardien, est un philosophe au physique de lémurien ; M. Snarf, le fantôme, de la réception est la véritable mémoire de l'hôtel ; et, enfin, Kaki est un petit monstre aussi joyeux que velu !