Marvel Two-in-one : L'intégrale 1978 (T04)

Ben Grimm poursuit sa folle équipée avec les plus grands héros Marvel. Dans cet album, il rejoint Daredevil, la Panthère Noire, Captain America, mais aussi Captain Marvel et Hulk ! De plus, aux côtés de Spider-Man, il va même affronter Thanos ! Les épisodes de Marvel Two-In-One de cet album ont été publiés pour la dernière fois dans les années 80 et dans plusieurs parutions différentes : Spécial Strange, Titans, Frankenstein... C'était donc un vrai jeu de piste pour pouvoir tous les lire ! Le problème est maintenant résolu grâce à cet album. En plus, une aventure, associant la Chose à Hercule, est même totalement inédite en France ! L'ouvrage réjouira donc tout particulièrement les collectionneurs.