Destiny of X T03

Assistez à la naissance d'une nouvelle équipe de mutants formée autour de Diablo et de Légion. Quels sont les projets de Magie, devenue Sorcière Suprême ? Qui remplacera Magnéto au sein du Conseil ? Pourquoi pas Séléné ? Mars a besoin d'un chef, mais Tornade n'a pas forcément envie de tenir ce rôle. Et maintenant que les Maraudeurs ont recruté Cassandra Nova, pourront-ils jamais baisser la garde ? Depuis que Jonathan Hickman a revitalisé les séries mutantes, les meilleurs scénaristes Marvel se succèdent pour apporter leur pierre à l'édifice, et créer des sagas passionnantes. Ainsi, Al Ewing (Immortal Hulk) et Kieron Gillen (Eternals) écrivent deux des séries phares de ce rendez-vous bimensuel, qui accueille par ailleurs une nouvelle série : Legion of X.