Les contes de Verania Tome 5 : La pierre maudite

Le Prince Justin n'a aucune envie d'épouser le Roi de Yennbridge, et il compte bien lui faire vivre un enfer pour le décourager. Mais il n'avait pas prévu que le Roi soit déterminé à lui prouver qu'il est digne de lui... Une année s'est écoulée depuis que Myrin, le sorcier Obscur, a tenté de s'emparer du Royaume de Verania. Bien que les cicatrices de cette ultime bataille demeurent vives, les Veraniens s'unissent afin de tout reconstruire. Le Bon Roi Anthony est de nouveau assis sur son trône, secondé de Morgan des Ombres. Néanmoins, un roi n'est pas immortel. Un jour, Anthony se retirera et laissera la place à son fils, le Grand Prince Justin, qui prendra alors le pouvoir. Et c'est la dernière chose que Justin souhaite. Malheureusement pour lui, devoir diriger un pays est le cadet de ses soucis. Lors de la célébration de la puissance de Verania et de son peuple, une délégation menée par un homme qui se prétend magicien fait son entrée. Cet homme représente le Roi de Yennbridge et est venu réclamer ce qui lui a été promis des années auparavant : la main du premier fils du Roi et de la Reine de Verania. Aidé de ses amis, Justin entreprend de faire de la vie de ce roi un enfer. Ce qui, bien sûr, se retourne remarquablement contre lui. Et, quand la situation s'apaise, Justin découvre que ses amis ont changé d'une manière qu'il n'aurait pu prévoir. Il se retrouve donc seul. Enfin, pas aussi seul qu'il le croit, puisque le Roi de Yennbridge fera tout son possible pour prouver qu'il mérite le coeur gelé du Prince de Glace. Le Prince Justin a enfin rencontré son égal. Que la partie commence. #MM #Magie #Dragons #Humour #MariageArrangé #Royauté #SlowBurn --- "J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai encore ri. C'était vraiment tout ce que je voulais qu'une nouvelle histoire de Verania soit. Inutile de dire que c'est un coup de coeur immédiat". - Meags (Goodreads) "Il y a de l'humour, de l'action, des moments sexy, et beaucoup de moments d'émotion. [... ] J'ai tellement aimé ce livre ! " - BWT (Goodreads) "Honnêtement, je ne peux pas penser à une autre série de livres ou à un autre auteur qui peut me faire rire, le visage dans les mains, en marmonnant Doux Jésus... et qui peut aussi me faire pleurer parce que mon coeur est si plein que j'ai besoin d'embrasser ces gens, OHMYGOD". - Nora (Goodreads)