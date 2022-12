L'instinct me guidera. Partie 1

Le jeune Kait Ukéo apprend qu'il vient d'avoir sept ans le jour où ses parents, qui l'ont séquestré dans sa chambre pendant les trois dernières années, le libèrent pour lui offrir une surprise... Sept ans : l'âge de raison. Pour Kait, tout bascule en ce jour que les autres enfants célèbrent en riant : il découvrira bientôt les raisons du comportement cruel et étrange de sa famille et devra faire face à des démons autrement plus inquiétants.