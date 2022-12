Les Carlisle Tome 1 : Une table pour un

Une rencontre entre un chef un peu pervers et un critique culinaire plutôt sévère. Bastien n'est pas habitué aux mauvais commentaires. Son restaurant français est la coqueluche de la ville et, lorsqu'un célèbre critique l'insulte, il est désarçonné. Heureusement pour lui, le séduisant écrivain qu'il vient de rencontrer à la vente de gâteaux de l'école de sa nièce est la parfaite distraction qui lui permettra de se changer les idées. Ce dernier ne s'intéresse pas seulement à la nourriture, et à Bastien, il est aussi à l'écoute de ses préférences un peu particulière. Il y a une alchimie entre eux qui pourrait bien être LA recette parfaite. James ne s'attendait pas à croiser un beau chef français lors d'une vente de pâtisseries, mais il ne va pas laisser passer cette chance. Quelle n'est pas sa surprise quand ledit chef s'avère être le propriétaire d'un restaurant qu'il connaît - et dont il a fait la critique -, ce qui met James dans une situation délicate. Il devra donc omettre certaines informations pertinentes, pour que ça marche... du moins pour le moment. #MM #gastronomie #secret #trahison #secondechance --- "C'était tout simplement délicieux. Une romance légère avec deux personnages vraiment très sympathiques. Juste ce que le docteur m'a prescrit pour me remonter le moral et faire battre mon coeur de bonheur". - Ariana (Goodreads) "Eh bien, c'était absolument délicieux ! Peu d'angoisse, de l'humour, du sexy en diable, et toute l'intrigue autour du secret est vraiment, vraiment bien gérée". - BWT (Goodreads)