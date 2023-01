Nelson - Tome 12 - Forcément coupable / Edition spéciale, Limitée (Indispensables 2023)

Dans ce tome 12, Nelson reste plus que jamais fidèle à lui-même : une calamité ambulante et débordante d'imagination lorsqu'il s'agit de rendre la vie impossible à Julie, sa jeune et jolie maîtresse, et à Floyd, labrador sentimental un peu empoté... Qui a inventé le scrabblinton (qui consiste à envoyer les lettres du Scrabble avec une raquette de badminton) ? Nelson, bien sûr ! Et qui a rajouté les photos de Julie en majorette pour une présentation professionnelle de la plus haute importance ? Nelson, évidemment ! Et qui a fait rater l'examen du permis de conduire (pour la 13e fois) à Julie en transformant un chewing-gum en airbag ? Encore Nelson ! Quelle que soit la catastrophe déclenchée, c'est toujours Nelson qui est coupable, forcément coupable !