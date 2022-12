Faire face aux crises de colère de l’enfant et de l'adolescent

Cet ouvrage est un guide complet faisant le point sur les crises de cole?re qui a pour objectif d'aider l'entourage des grands enfants et des adolescents qui en souffrent. Il permet a? la famille d'avoir des cle?s de compre?hension sur les crises de cole?re et les troubles souvent sous-jacents. Les auteurs proposent de de?crypter les me?canismes de la crise, de repe?rer les difficulte?s qui peuvent y e?tre associe?es et de de?crire des strate?gies efficaces. Il s'adresse aux parents des enfants et adolescents qui souffrent de crises de cole?re et pour toute personne sensible a? ce sujet.