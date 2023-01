Lacan écoute les Cramps

Le 13 juin 1978, Jacques Lacan assiste à un concert donné par les Cramps au Napa State Hospital en Californie. Le 30 octobre 1975, Gilles Deleuze et Félix Guattari assistent à un concert donné par Can à Stuttgart. Le 16 janvier 1966, Michel Foucault, invité par la New York Society for Clinical Psychiatry assiste à un concert donné par le Velvet Underground au Delmonico Hotel. Dans ces trois uchronies, László imagine une rencontre entre quatre intellectuels français qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle et trois groupes de rock cultes. A partir de trois situations inattendues, László tire parti de toute la liberté qu'autorise la fiction. Avec chacun de ses textes qui constituent des parodies d'essais, László relie plusieurs espaces, plusieurs temps et plusieurs savoirs (psychanalyse, philosophie et musique) : il compose ainsi des fragments biographiques hérétiques, excentriques et excessivement savoureuses.