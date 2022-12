Madison Kate Tome 1 : Haine

Il y a un an, sa vie a été ruinée par un gang. Aujourd'hui, elle revient pour se venger... "Madison Kate Danvers a été assassinée ce soir". Ces mots ont bouleversé ma vie, et pas pour le meilleur. Ils avaient tort, bien sûr. Je n'étais pas morte. Mais j'étais piégée. Après avoir été inculpée pour une série d'infractions (et avoir servi d'exemple pour mon père et ses ambitions politiques), je suis enfin relâchée et de retour à Shadow Grove avec une seule chose en tête. Ma haine. Quelqu'un va payer pour avoir fait capoter mon avenir parfaitement planifié. Quelqu'un va devoir faire face à toute la puissance de ma colère. Quel heureux hasard que ce quelqu'un vienne juste d'emménager dans la chambre au bout du couloir. Archer D'Ath et ses acolytes s'en sont pris à la mauvaise nana et ils vont apprendre à quel point la haine de Madison Kate peut être froide. #ReverseHarem #EnemiesToLovers #MF #Vengeance #Gang #Sexy