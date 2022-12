La célébrité et la chance d'une vie viennent à lui alors qu'il passe la pire journée de son existence... Ironique, n'est-ce pas ? Notre groupe White Trash Circus va prendre une pause prolongée et ne se produira plus dans un avenir proche. Veuillez transmettre toutes vos plaintes à mon guitariste, et ex-meilleur ami, que j'ai retrouvé à l'intérieur de celle qui fut ma petite amie depuis le lycée. Je vais retirer ce foutu couteau planté dans mon dos et poursuivre ma route, sans eux, quand le moment sera venu. Avec assez de haine et de rage au coeur pour passer le reste de ma vie chez un psy, je vais mettre mon argent de côté et laisser la musique panser mes plaies. Préparez vos petits coeurs fragiles à se briser en mille morceaux lorsque vous entendrez les morceaux les plus vrais, purs et dévastateurs que j'ai jamais écrits. C'est déjà une bonne perspective. Merci pour votre soutien au fil des années, pour les concerts, votre amour et, surtout, les souvenirs. Ne faites confiance à personne, et restez rock & roll ? ! Vaughan P. -S. : Connor, tu as laissé ta guitare et ton matos chez moi. J'ai donc pris la liberté de les déplacer sur la pelouse dans le jardin. Je les ai peut-être fait tomber en les bougeant. Mais comme tu le dis si bien, mon frère, "? ce sont des choses qui arrivent ? ". P. -S. 2 : Notre batteur a été victime d'une combustion spontanée et n'est plus des nôtres. WhiteTrashMegaFan - Waouh ? ! C'est vrai ?? VaughanAmourEternel - Je t'aime, Vaughan ? ! Tu étais trop bien pour elle, de toute façon. Je veux porter tes enfants. MétalBrad69 - C'est trop bien ? !! Hâte de voir la suite, ça va être trop rock & roll ? ! Nico - Euh... Vaughan... Et moi, alors ?? GrosBambou - LOL, la gênance. White Trash Circus - Tout le monde s'en fout du bassiste, Nico. #RockStar #Humour #RomanceContemporaine #BusinessWoman