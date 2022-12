Amy Tome 2 : Amy exilée

"Et puis je l'aperçois. Petit point rouge surgi de nulle part. Il se trouve au-delà des deux soldats, sur la route défoncée. Grâce se crispe, elle aussi voit le danger. David ! Mon David ! Il doit nous chercher. D'où ils se tiennent, les soldats ne peuvent pas le voir, mais s'il avance encore... Je sais que ces brutes ne chercheront même pas à comprendre. Inconscient du danger, David, mon P'tit Loukoum de trois ans continue d'avancer. Le plus grand des deux hommes est entré dans une maison tandis que l'autre fait le guet. Le bambin est caché par une épave de charrette qui traine dans la rue, mais dans quatre ou cinq mètres... Dans mon épouvante je me redresse, mais P'tit Loukoum ne prête pas attention aux grands gestes que je lui adresse, je suis trop loin. L'homme ne me voit pas non plus car il est tourné vers la charrette, d'où le petit va surgir... Deux mètres... Je ne réfléchis même pas aux conséquences. Je hurle : - David ! Attention ! " 2065. Après le deuil qui l'a frappée, Amy quitte son pays d'origine en compagnie de Grâce, sa belle mère. Chevauchant toutes les deux la belle moto de collection, elle veulent rejoindre la France en contournant la mer Méditerranée. Les deux aventurières prévoient la traversée d'un pays en plein conflit. Elles vont y découvrir des personnes dignes d'amitié...