Eco-anxiété. A la fin de ce livre vous ne serez plus (du moins on l'espère) éco-anxieux

Peut-être faites-vous partie de ces Français qui sont sérieusement angoissés face aux crises environnementales et climatiques que nous traversons ? Ce mal très contemporain, qui n'est pas à prendre à la légère, porte le nom "d'éco-anxiété" . Le psychologue clinicien engagé Yvan-Marc Juillard nous explique dans ce livre pratique la réalité de ce phénomène qu'est l'éco-anxiété et nous apprend à la gérer au quotidien en essayant, avant tout, de la comprendre. Le tout avec un humour incisif, des références à la pop culture, et basé sur des études scientifiques. On vous le dit, à la fin de ce livre, vous ne serez plus éco-anxieux !