Chroniques des Grottes de Beau-Séjour

Le jeune Hugo passe son été à Rochecorbon, près de Tours, accompagné de son meilleur ami Carl. Un jour, ils rencontrent un personnage étonnant, Léon Coppelpott, qui leur révèle que la terre de Rochecorbon est formée de trois territoires : celui des hommes, celui des Roches et celui des Corbons. Les peuples des Roches et des Corbons se sont cachés des hommes grâce à la magie des fées et comptent bien le rester, mais un danger gronde. Les Trois Terres sont menacées par un mage noir que seul Hugo semble être capable de vaincre. Il va alors devoir affronter ses peurs pour venir à bout de sa mission.